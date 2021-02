iOS 14.5 beta skrywa ciekawą nowość. Pozwala wybrać domyślną aplikację do muzyki. Może to być także Spotify. Zobaczmy, jak to zrobić w iOS 14.5 beta z Siri.

iOS 14.5 beta to poglądowa aktualizacja, która zawiera sporo nowości. Testerzy doszukali się znowu ciekawej funkcji. To możliwość ustawienia domyślnej aplikacji muzycznej, którą na przykład może być Spotify. Jest to możliwe z wykorzystaniem Siri. Zobaczmy sobie, jak to można zrobić.

Jeśli macie na iPhonie zainstalowaną poglądową wersję iOS 14.5 beta, to poproście Siri o odtworzenie muzyki. Na przykład poprzez proste polecenie ‚Hey Siri, play some music”. Po chwili ujrzycie ekran widoczny na poniższym zrzucie ekranowym. Potem trzeba już tylko wskazać jedną z dostępnych na liście możliwości. Nie musi to być oczywiście Spotify, ale inna aplikacja.

iOS 14.5 beta jeszcze przez kilka tygodni

Pamiętajmy, że iOS 14.5 to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów, które Apple kilka dni temu udostępniło także publicznym testerom. Na razie jest to beta. Na finalną wersję tego systemu trochę jeszcze sobie poczekamy. Domyślamy się, że premiera odbędzie się w marcu lub na początku kwietnia tego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło