iOS 14.5 beta 1 już jest. Aktualizacja wprowadza pewne nowości. Także tylko w iPadOS 14.5. Zobaczmy więc, co nowego dodało Apple w iOS 14.5 beta.

iOS 14.5 beta 1 Apple udostępniło deweloperom aplikacji wczoraj. To aktualizacja, która wprowadza liczne nowości. Jest ich znacznie więcej w porównaniu do wydania z numerkiem 14.4. Jedna z nich dotyczy śledzenia. Zobaczmy więc, co nowego wprowadza nowa aktualizacja dla iPhone’ów.

iOS 14.5 beta 1 – co nowego / wykaz nowości

Wśród nowości z iOS 14.5 beta 1 należy wymienić dodanie w iPhone’ach 12 opcji dual SIM dla 5G. Następnie mamy możliwość korzystania z Face ID w połączeniu z zegarkiem Apple Watch. To ułatwia używanie funkcji w maskach. Gigant dodał też wsparcie dla nowych kontrolerów do gier. Mowa o padach z PlayStation 5 oraz nowych Xboksów.

iOS 14.5 beta 1 dodaje również wsparcie dla AirPlay w usłudze Fitness+. Tu jednak trzeba mieć na uwadze, że w trakcie strumieniowania nie będziemy mieć dostępu do danych z Apple Watchy. Wśród nowości mamy też wspomniany przełącznik dla śledzenia, który ogranicza tego typu możliwości aplikacjom. Znajdziemy go w ustawieniach dla prywatności.

Są też zmiany obejmujące Podcasty. W iOS 14.5 beta dodano kategorie do wyszukiwania i są też drobne zmiany w sekcji Programy. Warto też wspomnieć o jednej funkcji dla iPadOS. To możliwość wyszukiwania emoji na podstawie tekstu. W iPhone’ach taka nowość pojawiła się wcześniej.

iOS 14.5 przez najbliższe tygodnie będzie dostępny w poglądowej wersji beta. Podobnie zresztą, jak nowe wersje platform iPadOS, watchOS i tvOS. Pewnie pojawi się także nowe wydanie macOS Big Sur. Finalne uaktualnienie z numerkiem 11.2 udostępniono wczoraj.

