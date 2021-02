MIUI 12.5 to nowa nakładka Xiaomi. Co ciekawe, blokuje ona usługi Google. Użytkownicy smartfonów z Chin twierdzą, że MIUI 12.5 nie pozwala na instalację.

MIUI 12.5 to nakładka Xiaomi, która wprowadza nowości. Wkrótce odbędzie się debiut wersji Global. Tymczasem okazuje się, że sprawia ona pewne niedogodności. Obejmują one usługi Google. Problem występuje na smartfonach z chińskiej dystrybucji, gdzie nie można zainstalować pewnych aplikacji. Tak też rzeczywiście jest, co producent już potwierdził.

Xiaomi potwierdziło, że te jego smartfony, które pochodzą z chińskiej dystrybucji, nie będą mogły już mieć dostępu do oprogramowania. Aplikacje oraz usługi Google będą niedostępne i w trakcie próby ich instalacji MIUI 12.5 dokona blokady. Potwierdzili to już wybrani użytkownicy, którzy biorą udział w testach nowego software. Oczywiście sprzęt dostępny w Europie nie będzie tym zagrożony.

Usługi Google nie będą blokowane przez Xiaomi w MIUI 12.5 Global

Wiemy, że aplikacje i usługi Google nie są dostępne w Chinach. Stąd też może wynikać decyzja Xiaomi. Pamiętajmy jednak, że w żadnym przypadku nie dotyczy to sprzętów z europejskiej dystrybucji. Jedynie tych, na których GMS nie jest preinstalowane.

To wszystko rodzi problemy na przyszłość dla tych osób, które kupują smartfony Xiaomi bezpośrednio w Chinach. Następnie instalują aplikacje i usługi Google na własną ręką. Wraz z MIUI 12.5 będzie to teoretycznie niemożliwe. Choć znając szczęście, to na stosowne obejście problemu nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

