iOS 14.5 beta to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów, które wkrótce udostępni Apple. Poznajemy pierwszą nowość. Wersja beta iOS 14.5 jest blisko.

iOS 14.5 beta będzie kolejną aktualizacją poglądową oprogramowania dla iPhone’ów po ostatnim wydaniu z numerkiem 14.4. Apple pewnie udostępni ten system testerom jeszcze w tym tygodniu (może nawet i dziś). Poznajemy pierwszą z nowości, której mamy spodziewać się w tym uaktualnieniu. Dotyczy ona śledzenia użytkowników.

Apple w iOS 14.5 beta planuje wprowadzić nowe wymagania związane z prywatnością użytkowników iPhone’ów w aplikacjach. Deweloperzy zostaną zmuszeni do wyświetlania konkretnych komunikatów o śledzeniu, które to już pokazywały się wcześniej. Przykładowy widzicie poniżej. Dopiero wyrażenie zgody sprawi, że będzie to możliwe.

iOS 14.5 beta już blisko, ale finalna aktualizacja nieprędko

Apple zapewne udostępni iOS 14.5 beta deweloperom aplikacji w krótkim czasie. Potem także publicznym testerom. Jednak wszyscy użytkownicy iPhone’ów na to wydanie będą musieli trochę poczekać. Z informacji przekazanych przez giganta wynika, że oprogramowanie zostanie udostępnione wiosną, a więc najwcześniej w drugiej połowie marca. Możliwe, że po jakiejś konferencji, gdzie w końcu zobaczymy AirTag.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło