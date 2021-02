Redmi K40 Pro jest już blisko. Premiera smartfona odbędzie się 25 lutego. Tymczasem dostrzeżono go na stronie urzędu TENAA, który to opublikował jego zdjęcia. Rzućmy sobie na to okiem. Aparat ma ciekawy i można tu dostrzec aparat inspirowany poniekąd kamerą Xiaomi Mi 11.

Redmi K40 Pro ma aparat na prostokątnej wyspie z wyraźnymi zaokrągleniami. Podobnie jest z Xiaomi Mi 11, ale ma zdecydowano się na kwadratowy design. Widzimy cztery sensory, z czego dwa obiektywy są naprawdę duże. Z przodu znajdziemy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części.

Redmi K40 Pro jak Xiaomi Mi 11 i też dostanie aparat 108 MP

Xiaomi Mi 11 ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Redmi K40 Pro też dostanie taki czujnik, ale tu mamy łącznie cztery obiektywy. Tak więc pojawi się coś ekstra. Do premiery pozostało już tylko kilkanaście dni. Wiemy, że ceny serii mają zaczynać się od 2999 juanów.

