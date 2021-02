Redmi Note 10 Pro to smartfon Xiaomi, który zobaczymy w marcu. Ma dostać aparat z sensorem 108 MP. Zobaczmy, co już wiemy o Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 10 Pro to średniak Xiaomi, który w przeciekach pojawia się od dawna. Urządzenie doczekało się przybliżonej daty premiery, którą potwierdził sam Manu Kumar Jain. Przekazał on, że debiut ma odbyć się wcześnie w przyszłym miesiącu. Co ważne, spodziewajmy się też, że aparat dostanie główny sensor 108 MP.

Dokładna data premiery Redmi Note 10 Pro nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że smartfon otrzyma łączność 5G oraz ekran z wysokim odświeżaniem obrazu. Kompletna specyfikacja techniczna na razie pozostaje jeszcze tajemnicą. Wiemy też, że Xiaomi szykuje tańszy model bez dopisku Pro w nazwie.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro będzie jednym z najtańszych smartfonów z aparatem 108 MP

Podobnie jak to było w przypadku modelu 9 Pro 5G, tak tutaj też spodziewajmy się atrakcyjnej ceny. Redmi Note 10 Pro będzie jednym z najtańszych telefonów na rynku, które mają aparat z głównym sensorem 108 MP. W ten sposób Xiaomi ponownie podnosi konkurencji poprzeczkę. Co dla nas, czyli klientów, jest dużym plusem.

