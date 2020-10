iPhone 12 Mini pojawia się w przeciekach już od jakiegoś czasu. Będzie to najtańszy z nowych smartfonów Apple na 2020 roku, które mamy zobaczyć w październiku. Tam też spodziewamy się droższych modeli Pro. Urządzenie było już obiektem wielu przecieków. W tym artykule zebraliśmy znane plotki związane z telefonem iPhone 12 Mini.

Pięć kolorów obudowy

iPhone 12 Mini ma trafić na rynek w pięciu kolorach obudowy. Są to biały, czarny, czerwony, niebieski i zielony. W przypadku droższych modeli Pro odcieni będzie mniej, bo cztery. W tym jeden ma być zupełnie nowy i ma nim być ciemnoniebieski.

Z 5,4-calowym ekranem OLED

iPhone 12 Mini dostanie 5,4-calowy ekran i będzie najmniejszy z całej czwórki telefonów. Wiemy, że to będzie to panel OLED z notchem, gdzie znajdzie się Face ID. Wyświetlacz będzie oferował odświeżanie obrazu w standardowych 60 Hz. Rozdzielczość nie jest znana, ale spodziewajmy się, że Apple będzie chciało tu utrzymać jakość obrazu na poziomie 326 ppi.

Kompaktowe wymiary

iPhone 12 Mini dzięki 5,4-calowemu ekranowi będzie bardzo kompaktowym smartfonem. Telefon pod względem wymiarów będzie plasować się pomiędzy bryłą modeli 5, 5s czy pierwszego SE a tą zapoczątkowaną wraz z szóstkami. To sprawi, że pewnie będzie wybierany przez sporo klientów, którzy to po prostu nie chcą dużych telefonów, a tych jest naprawdę dużo. Znalezienie mniejszych zaczyna graniczyć z cudem.

Z mocnym procesorem Apple A14

iPhone 12 Mini, choć będzie najtańszym modelem z nowych telefonów, to i tak ma otrzymać procesor Apple A14. To potężny układ SoC, który najpierw trafi pod obudowę iPada Air 4. generacji. Pojawiały się pewne plotki, że może to być inny chip o nazwie B14, ale jest to mało prawdopodobne. Spodziewajmy się, że pod obudową znajdzie się 4 GB pamięci RAM. W modelach Pro ma jej być o 2 GB więcej.

Podwójny aparat fotograficzny

Apple w modelu iPhone 12 Mini i tańszym z 6,1-calowym ekranem umieści podwójny aparat fotograficzny. Powinien on składać się z dwóch sensorów z matrycami 12 MP oraz obiektów szerokokątnego i ultraszerokokątnego. Nie znajdziemy tu więc teleobiektywu i sensora LiDAR, które znajdą się w modelach Pro. Detale dotyczące przedniej kamerki nie są znane i nie wiemy, czy Apple wprowadzi tu jakieś zmiany.

Bateria o niewielkiej pojemności

Wygląda na to, że iPhone 12 Mini dostanie baterię o pojemności 2277 mAh. To najmniejszy z akumulatorów, które niedawno certyfikowało Apple. Wygląda więc na to, że trafi pod obudowę najmniejszego z telefonów. W zestawie nie znajdziemy ładowarki, bo w tym roku ich zawartość ma być bardzo skromna. Niestety, trzeba się z tym pogodzić.

Cena modelu iPhone 12 Mini będzie atrakcyjna

Ostatnie plotki mówią o tym, że cena iPhone 12 Mini w przypadku podstawowej wersji będzie zaczynać się od 699 dolarów. Model mające 128 i 256 GB miejsca mają kosztować (odpowiednio) 749 i 899 dolarów. Taka kwota sprawi, że telefon zapewne znajdzie dużo chętnych klientów. Możemy się też domyślać, że ten smartfon będzie najlepiej sprzedającym się z całej czwórki. Przede wszystkim za sprawą niższej ceny.

Co jeszcze wiemy o tym smartfonie

iPhone 12 Mini powinien dostać w podstawowej wersji 64 GB miejsca na dane i aluminiową ramkę. Apple umieści w podstawowych konfiguracjach kości w rozmiarze 128 GB tylko w modelach Pro. Spodziewajmy się też modemu 5G i nowoczesnych interfejsów dla łączności bezprzewodowych, jak Bluetooth 5.1 czy Wi-Fi 802.11ax. Całość będzie pracować pod kontrolą iOS 14. Znane dane techniczne modelu iPhone 12 Mini znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 12 Mini – specyfikacja techniczna

5,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości 326 ppi

procesor Apple A14

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny 12 + 12 MP

bateria o pojemności 2277 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 14

