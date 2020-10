Huawei Watch GT 2 Pro to nowy smartwatch Chinczyków. Przeprowadziliśmy test, ale dosyć nietypowy. Sprawdziliśmy Huawei Watch GT 2 Pro w połączeniu z iPhone’em. Co z tego wyszło? Sprawdźcie sami.

Huawei Watch GT 2 Pro to smartwatch chińskiej marki, który debiutował we wrześniu. Mieliśmy okazję korzystać z tego urządzenia przez kilka ostatnich tygodni i tak oto nadszedł czas na nasz test. Podeszliśmy do tematu jednak trochę inaczej niż większość redakcji. Nasza recenzja powstała na podstawie użytkowania zegarka w połączeniu z iPhone’em. Postanowiliśmy sprawdzić, na co można liczyć przy takim zestawie.

Pierwsze wrażenia są pozytywne

Huawei Watch GT 2 Pro z pewnością robi pozytywne wrażenia tuż po rozpakowaniu. Smartwatch jest elegancki i dobrze wykonany. Tarcza jest okrągła, czego nie ma niestety w Apple Watchach. Prędko to pewnie zmianie nie ulegnie. Tak więc zegarek Chińczyków być może jest dobrą alternatywą? O tym jednak za chwilę.

W zestawie z Huawei Watch GT 2 Pro znajduje się ładowarka oraz trochę papierologii. Zawartość opakowania widzicie na poniższym zdjęciu. Sparowanie zegarka z iPhone’em jest bardzo proste. Najpierw jednak musimy zaopatrzyć się w aplikację Zdrowie Huawei, którą można pobrać za darmo z App Store. Co ważne, zapewnia ona kompatybilność z HealthKit, a więc można w ten sposób gromadzić dane z czujników smartwatcha w platformie Apple. Monitorowanie snu czy puls. To wszystko trafia do aplikacji Zdrowie z iOS.

Pierwsze koty za płoty i napotykamy problemy

Tuż po sparowaniu Huawei Watch GT 2 Pro miłą niespodzianką były dwie aktualizacje oprogramowania dla smartwatcha, które instalują się w krótkim czasie. Chcąc jednak skonfigurować zegarek, chcemy go najpierw spersonalizować pod kątem własnych wymagań i preferencji. Jedną z takich zmian jest ustawienie odpowiedniej tarczy. I tutaj spotkaliśmy się z pierwszym ograniczeniem, które wynika z połączenia z iPhone’em. Można zmienić tarczę wybierając jedną z tych dostępnych. Jednak próba wgrania dodatkowej nie jest możliwa. W ten sposób tarcze można dodać tylko po połączeniu smartwatcha z telefonem z systemem Android. W iOS tego nie zrobimy.

Podobnie rzecz ma się z odtwarzaczem muzyki. Ta funkcja również nie współpracuje z iPhone’em. Do działania Huawei Watch GT 2 Pro wymaga aplikacji Zdrowie na Androida. Na iOS zarządzenie muzyką nie jest możliwe.

Huawei Watch GT 2 Pro współpracuje z aplikacją Zdrowie od Apple

Miłym zaskoczeniem było, że Huawei Watch GT 2 Pro oferuje pewną zgodność z HealthKit. Dzięki temu przesyła informacje do aplikacji Zdrowie z iPhone’a Po prostu kopiowane są one bezpośrednio ze Zdrowia Huawei. Co to dokładnie jest? W ten sposób uzyskamy puls, ilość kroków czy pokonanych dziennie pięter. Przechwytywane jest także monitorowanie snu. Czego natomiast nie znajdziemy? Cóż, brakuje m.in. danych związanych z natlenieniem krwi. Sam smartwatch pozwala wykonać taki test i trwa to tylko 15 sekund. Jednak Zdrowie Apple tych danych nie przechwytuje.

Bardzo długi czas pracy na baterii

Huawei Watch GT 2 Pro ma baterię, która w trakcie normalnego użytkowania zegarków w trybie mieszanych, gdzie cały czas mamy monitorowany puls, wytrzymuje na jednym naładowaniu aż 6 dni. To naprawdę świetny wynik, o którym w Apple Watchach można tylko pomarzyć. Pod tym względem zegarek Chińczyków wypada znacznie lepiej, co z pewnością cieszy. Raz udało nam się nawet uzyskać 7 dni pracy na jednym naładowaniu baterii.

Można odbierać połączenia i działa wiele powiadomień

Aplikacja Zdrowie Huawei pozwala przekazywać powiadomienia przychodzące na iPhone’a do Huawei Watch GT 2 Pro z różnych aplikacji. W przypadku tych popularnych można nimi zarządzać (tutaj wyłączać) i wśród nich są Twitter, Instagram, Wiadomości, Messenger, Facebook, WhatsApp, Gmail i Netflix. Odczytamy więc wiadomość, ale nie odpiszemy na nią z zegarka. Nie ma nawet opcji gotowych odpowiedzi. Można też odbierać połączenia przychodzące, ale wykonywanie połączeń wychodzących nie jest obsługiwane.

Huawei Watch GT 2 Pro to dobry, ale ograniczony kompan dla iPhone’a

W podsumowaniu naszej recenzji stwierdzamy, że Huawei Watch GT 2 Pro jest dobrym kompanem dla iPhone’a. Pod warunkiem, że zgodzimy się na pewne ograniczenia. Wszystkich opcji, które ma Apple Watch tu nie znajdziemy. Jednak smartwatch będzie dobrym wyborem dla mniej wymagających. Z pewnością sprawi, że będziecie rzadziej sięgać po telefon i zmotywuje was do ruchu. Na plus zasługuje także elegancki design.

