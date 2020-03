iOS 14 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, w której Apple wprowadzi wiele nowości. Jeśli zastanawiacie się kilka miesięcy przed premierą nad tym, co nowego się pojawi, to część planowanych funkcji jest znana. Ostatnie dni przyniosły nam wiele nowych informacji o iOS 14. Podsumowaliśmy je w tym artykule.

iOS 14 był już obiektem całkiem wielu przecieków. Pomimo tego, że to aktualizacja oprogramowania iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje za kilka miesięcy. Jednak już teraz znamy część nowości. Głównie za sprawą ostatnich plotek bazujących na kodzie systemu, do którego wgląd uzyskał jeden z zagranicznych serwisów. Zobaczmy więc, co nowego ma się pojawić.

iOS 14 najpewniej ze starym ekranem początkowym

Nie wygląda na to, że iOS 14 otrzyma nowy ekran startowy. Apple szykuje jednak funkcję, która pozwoli nam wyświetlić nowy widok dla aplikacji. Będą one prezentowane w postaci przewijanej listy. Tutaj pojawią się też pewne opcje z zakresu sortowania. Nie zabraknie również integracji z Siri. Jak to może wyglądać na iPhone’ach, to widzicie na poniższych zrzutach ekranowych powstałych po wypłynięciu tych plotek.

iOS 14 wniesie także nowości w HomeKit

Jeśli macie dom inteligentny i korzystacie z platformy HomeKit, to iOS 14 z pewnością wam się spodoba. Apple planuje dodać nową funkcję dla świateł. Będzie nią automatyczne dostrajanie temperatury kolorów w zależności od panujących za oknem warunków. W ciągu dnia będą one chłodniejsze, a na przykład pod wieczór cieplejsze. Następnie mamy klasyfikację twarzy dla kamer. Wiemy też, że parę HomePodów będzie można wybrać na stałe w roli głównego źródła dźwięku w Apple TV.

Apple CarPlay w końcu z tapetami

Wiemy, że iOS 14 wprowadzi na iPhone’ach w funkcji CarePlay możliwość ustawienia własnej tapety. Tak, w końcu będzie można dodać na ekranie spersonalizowane tło. W tej platformie pewnie pojawi się więcej nowości, ale na razie poznaliśmy tę jedną. W tym samym raporcie mówiono również o głębszej integracji salonów firmy w aplikacji Apple Maps. Pojawią się owe szczegóły z zakresu ustalania spotkania w Genius Bat i inne opcje.

Lepiej zorganizowane tapety

iOS 14 wprowadzi również zmiany w zakresie segregowania tapet. Obecnie znajdują się one w kategoriach dynamiczne, fotosy i live. To ma jednak ulec zmianie i w nowym systemie będą one znajdować się w kategoriach typu Ziemia i Księżyc czy Kwiaty. To oznacza, że będą posegregowane w zależności od tego, co prezentuje dane tło.

Udoskonalenie z zakresu opcji dostępności

Apple od lat wprowadza nowe zmiany mające dać użytkownikom więcej opcji z zakresu ułatwień dostępu. W iOS 14 również ich nie zabraknie. Dowiadujemy się, że można liczyć na przekładanie pewnych alertów dźwiękowych na komunikaty ekranowe. To powinno ułatwić korzystanie z nich ludziom mającym ubytek słuchu.

iOS 14 wprowadzi znacznie więcej nowości

iOS 14 w rzeczywistości wprowadzi więcej nowych funkcji i usprawnień. To tylko część z nich, które poznaliśmy w ostatnim czasie. W kodzie doszukano się także nowych urządzeń, w tym iPhone’ów 9, 12, nowego Apple TV czy AirTag. To jednak nowe sprzęty, o których zresztą już wam wspominaliśmy. W tym artykule skupiliśmy się wyłącznie na tych opcjach, które otrzymają wszyscy wraz z aktualizacją oprogramowania. Ta pewnie zostanie udostępniona we wrześniu. Natomiast zapowiedź powinna odbyć się w trakcie konferencji WWDC 2020. Oczywiście, będzie to tylko wydarzenie online bez udziału deweloperów.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło: opracowanie własne