iOS 14 i watchOS 7 to oprogramowanie dla iPhone’ów i zegarków Apple Watch. Poznajemy część nowości, które szykuje producent. Wiemy, że iOS 14 ma wprowadzić lepsze wsparcie dla kursora myszy. Natomiast dla watchOS 7 Apple szykuje m.in. tryb dziecka czy funkcję monitorowania snu. Zobaczmy, co nowego się pojawi.

iOS 14 to aktualizacja dla iPhone’ów, która jest obecnie w ogniu przecieków. Wraz z nią zadebiutuje także watchOS 7 dla zegarków Apple Watch. Jeśli zastanawiacie się już teraz nad tym, co nowego zobaczymy w tych systemach, to mamy pewną odpowiedź. Serwis źródłowy ujawnia, jakie nowości przygotowuje gigant.

Nowości w iOS 14 dla iPhone’ów

iOS 14 ma wprowadzić lepsze wsparcie dla kursora myszy. Co prawda, Apple dodało je już w iPadOS 13, ale jest ono dosyć ukryte i wiąże się z aktywacją ustawienia w menu dostępności. Teraz ma być ono bardziej mainstreamowe. Dostrzeżono także dwie klawiatury dla iPadów. Mają one mieć wbudowane gładziki, co ma sens w przypadku lepszej obsługi kursora. W watchOS 7 doszukano się więcej nowości.

Nowości w watchOS 7 dla Apple Watch

Znajdzie więcej serwis źródłowy ujawnia o watchOS 7 dla Apple Watchy. Wiemy, że aktualizacja pozwoli współdzielić tarcze dla zegarków. Następnie mamy udoskonalenia dla aplikacji Zdjęcia, czego doszukano się w kodzie iOS 14. Ma pojawić się nowe, trzecie źródło dla albumów. Kolejną nowością będzie tryb dziecka i w ten sposób rodzice będą mieli lepszą kontrolą nad pociechami. Wśród nowości jest również funkcja monitorowania snu i pojawi się też monitorowanie poziomu tlenu we krwi.

Zapowiada się to więc naprawdę ciekawie. Wiemy, że Apple zapowie watchOS 7 i iOS 14 na WWDC 2020, czyli najpewniej na początku czerwca. Dokładny termin konferencji nie jest jeszcze znany. Aktualizacje powinny być dostępne dla wszystkich we wrześniu.

źródło: 9to5Mac (2)