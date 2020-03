Motorola Edge Plus to nowy smartfon, w którym też znajdzie się aparat z głównym sensorem 108 MP. Informacje na kamerach przekazano na Twitterze. Wiemy też, że Motorola Edge Plus otrzyma aparat do selfie w okrągłym wcięciu. Tam znajdzie się matryca 25 MP. Specyfikacja telefonu jest coraz mniej tajemnicza.

Motorola Edge Plus to flagowiec, który ujawnił nam wygląd na renderach Onleaks. Co jakiś czas sprzęt pojawia się w przeciekach. Teraz pojawiły się nowe plotki i te obejmują przedni oraz tylny aparat. Co ciekawe, w głównej kamerze ma pojawić się sensor 108 MP, który znamy już z modeli Xiaomi.

Motorola Edge Plus ma dostać główny aparat z sensorem 108 MP oraz dwa dodatkowe obiektywy, które będą wspomagane przez matryce 16 i 8 MP. Następnie mamy przednią kamerkę do selfie. Znajdzie się ona w okrągłym wcięciu w narożniku ekranu. Ma pozwolić na robienie zdjęć w jakości 25 megapikseli.

Wiemy też, że Motorola Edge Plus dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Ma też pojawić się pojemna bateria 5170 mAh. Kompletna specyfikacja nie jest znana, ale na temat telefonu wiemy już całkiem sporo. Dane techniczne flagowca Motorola Edge Plus znajdziecie poniżej. W drodze jest też nowy średniak One Mid.

Motorola Edge Plus – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 16 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5170 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

161,1 x 71,3 x 9,5 mm

Android 10

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: Twitter