OnePlus 8 Pro i OnePlus 8 to smartfony, których cena będzie wyższa od poprzedników. Potwierdził to CEO firmy, Pete Lau. Oba telefony pozwolą nawiązywać połączenia z sieciami 5G. To jednak sprawi, że ceny poszybują w górę. Oczywiście, dokładne kwoty na razie są tajemnicą. Na pewno jednak nie będzie to tysiąc dolarów.