OnePlus 8 Pro to wyczekiwany smartfon i wiemy, że jego premiera ma odbyć się w ciągu kilku tygodni. Wygląda na to, że tym razem będzie to konferencja online. Co prawda, producent nie potwierdza, że jest to spowodowane chińskim koronawirusem. Wiemy, że modele OnePlus 8 mogą zadebiutować nawet już w marcu.