OnePlus 8 Pro jest już blisko i jeśli nowe plotki są prawdziwe, to premiera odbędzie się w kwietniu. Dokładniej w drugim tygodniu przyszłego miesiąca. Wtedy zobaczymy nie tylko model OnePlus 8 Pro, ale być może nawet dwa jeszcze inne smartfony. Wśród nich ma pojawić się także średniak, który może dostać dopisek Lite.

OnePlus 8 Pro pojawia się w przeciekach już od dawna. Dotychczasowe plotki sugerowały, że premiera odbędzie się w pod koniec marca lub w kwietniu. Teraz mamy bardziej przybliżony termin. Serwis źródłowy twierdzi, że debiut planowany jest na drugi tydzień przyszłego miesiąca.

Jeśli OnePlus 8 Pro ma zadebiutować w tym czasie, to premiera odbędzie się pomiędzy 6 a 12 kwietnia. Spodziewajmy się jednak, że debiut będzie miał miejsce w środku tygodnia, a nie w trakcie weekendu. Ponadto ma to być konferencja online. Co też wynika z ogólnej sytuacji z koronawirusem.

OnePlus 8 Pro to nie jedyny smartfon, który zobaczymy

OnePlus 8 Pro jest tym najbardziej wyczekiwanym modelem, ale zobaczymy prawdopodobnie także dwa inne. Wśród nich będzie tańszy wariant, którego zdjęcie instrukcji ostatnio wyciekło do sieci. Są też plotki o modelu Lite. Trudno jednak powiedzieć, czy to urządzenie na pewno zadebiutuje.

Wiemy, że OnePlus 8 Pro jako jedyny z nowej serii otrzyma poczwórny aparat fotograficzny. Spodziewajmy się, że zostanie dodany sensor ToF. Ponadto ma oferować konkretną specyfikację techniczną obejmującą procesor Qualcomm Snapdragon 865 z nawet 12 GB pamięci RAM. Otrzyma również ciekawy wyświetlacz Fluid Display z odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz.

