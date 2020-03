iPhone 9 to wyczekiwany telefon, ale mogą być opóźnienia. Tymczasem iOS 14, który jest w ogniu przecieków, ujawnia nam kolejne informacje. Tam pojawia się nowy smartfon, ale nie tylko. Potwierdzono również istnienie tabletu iPad Pro 2020, AirTags oraz Apple TV 5. generacji, a dokładniej przebudowany pilot dla tego sprzętu.

iPhone 9 znajduje się w kodzie iOS 14, ale jego premiery spodziewamy się przed wydaniem tego systemu. Powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni, a nie we wrześniu. Premiera miałaby rzekomo odbyć się pod koniec marca. Chiński koronawirus mógł jednak pokrzyżować te plany Apple, co warto mieć na uwadze.

iPhone 9, AirTags, iPad Pro 2020 i Apple TV 5 być może na jednej konferencji

Jest bardzo możliwe, że iPad Pro 2020, Apple TV 5 i AirTags zostaną pokazane w trakcie tego samego wydarzenia, co iPhone 9, ale będzie to raczej konferencja online. Tak więc bez udziału publiczności. iOS 14 potwierdza, że nowe Apple TV otrzyma przebudowany pilot zdalnego sterowania. Ten z ostatnich dwóch wersji spotkał się z dużą krytyką. Natomiast nowe iPady rzeczywiście dostaną potrójne aparaty z sensorem ToF. To zwiększy możliwości z zakresu AR. Pewnie podobne rozwiązanie trafi do iPhone’ów 12.

źródło: 9to5mac