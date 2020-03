Asystent Google dostaje nowy strumień aktualności na szerszą skalę

Asystent Google otrzymuje nowy strumień aktualności i wygląda na to, że tym razem już na szerszą skalę. Zaczął on pojawiać się kilka miesięcy temu, ale u bardzo nielicznych użytkowników. Teraz widzi to coraz więcej właścicieli telefonów z systemem Android. Prawdopodobnie twa rollout nowego rozwiązania.

Asystent Google i jego nowy strumień aktualności u pierwszych użytkowników zaczął pojawiać się już jesienią. Wtedy u bardzo niewielu osób zmiany zostały wprowadzone w październiku. Jednak dostęp mieli naprawdę nieliczni. Widoczność przebudowanej funkcji, która może być duchowym spadkobiercą Google Now, zaczęła jednak się zwiększać w drugiej połowie lutego tego roku. Jednak ponownie nie było to globalny rollout.

Tymczasem nowy strumień aktualności w funkcji Asystent Google pojawia się u kolejnych użytkowników. Obecnie zaczyna go widzieć coraz więcej osób. Zmiany możecie zobaczyć na przykładowych zrzutach ekranowych, które widać poniżej. Prezentują one odświeżony widok z przeprojektowanymi kartami. Wygląda to ciekawie, ale czy na pewno jest to już rollout na globalną skalę? Tego na razie nie wiadomo.

Asystent Google i jego nowy strumień aktualności nie u wszystkich

Choć zmiany dostrzega coraz więcej osób, tak z pewnością nie są widoczne one u wszystkich użytkowników. Na moim dwóch różnych kontach Asystent na razie pozostaje ze starym widokiem. Nowy strumień aktualności nie pojawia się także na żadnym z naszych urządzeń. Serwis źródłowy twierdzi, że może to być już moment, kiedy funkcja jest globalnie udostępniana. Jeśli tak jest, to na pojawienie się jej u wszystkich nie trzeba będzie czekać zbyt długo. Dajcie znać w komentarzu, czy u was już jest.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: AndroidPolice