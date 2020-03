Redmi TV to telewizor z systemem Android TV, który Xaomi wprowadziło do oferty w zeszłym roku. Sprzęt spotkał się z zainteresowaniem klientów, co wynikało przede wszystkim z racji atrakcyjnej ceny. Był to jeden z najtańszych modeli z ekranem o przekątnej aż 70 cali. W tym tygodniu zobaczymy nowy model, który zostanie pokazany w trakcie premiery smartfonów K30 Pro.

Nowy telewizor Redmi TV widoczny jest na poniższym teaserze. Widać, że Xiaomi ponownie chwali się urządzeniem z wąskimi ramkami wokoło ekranu. Można też dostrzec dwie nóżki. Możemy się domyślać, że jest to sprzęt, który będzie ponownie pracować pod kontrolą systemu Android TV z nakładką producenta. Niestety, jego specyfikacja nie jest znana. Nie wiadomo więc, czego dokładnie można się spodziewać, choć mamy pewne przypuszczenia.

Nowy telewizor Redmi TV z Android TV to pewnie mniejszy model

Xiaomi z pierwszym Redmi TV „przyatakowało” rynek telewizorów z większymi ekranami. Domyślamy się, że tym razem będzie inaczej i będzie to półka modeli z ekranami o mniejsze przekątnej. Być może 55 lub 65 cali, ale to tylko nasze przypuszczenia. Raczej nie spodziewamy się, że będzie to coś większego od oryginału.

