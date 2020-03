Redmi K30 Pro Zoom Edition jest już blisko. Będzie to specjalna edycja flagowca. Teraz dowiadujemy się, że będą trzy wersje tego modelu. Z 8 GB RAM i 128 lub 256 GB miejsca oraz 12 GB RAM i 512 GB miejsca. W drodze jest także nowy oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier F1.

Firma planuje pokazać wszystkie te produkty w trakcie tego samego wydarzenia. Zobaczymy więc Redmi K30 Pro Zoom Edition, standardową edycję flagowca z nieco innym aparatem i oczyszczacz Xiaomi Mi Air Purifier F1. Na tym jednak nie koniec, bo pojawi się również Redmibook z procesorami AMD Ryzen. Ma on być dostępny z pamięcią RAM do 16 GB i dyskiem SSD o pojemności do 512 GB.

Redmi K30 Pro Zoom Edition został potwierdzony już wcześniej. Wiemy, że ceny nowego flagowca będą atrakcyjniejsze od serii Mi 10. Premiera już w przyszłym tygodniu. Znane dane techniczne Redmi K30 Pro Zoom Edition znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition – dane techniczne

~6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

podwójna kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

