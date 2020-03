iOS 14 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple zapowie w czerwcu. Dowiadujemy się, że mają pojawić się tapety w CarPlay oraz ulepszenia obejmujące Apple Maps. Plotki bazują na kodzie źródłowym iOS 14, do którego dostęp uzyskał serwis źródłowy. W przypadku Apple Maps ma pojawić się więcej informacji o salonach.

iOS 14 już pojawiał się w przeciekach. Teraz serwis źródłowy powraca z nowymi szczegółami. Te dotyczą aplikacji Apple Maps oraz funkcji CarPlay. W tym drugim przypadku mają w końcu pojawić się tapety. To oznacza, że użytkownik będzie mógł sobie w końcu ustawić własne tło, co do tej pory nie było możliwe.

W przypadku Apple Maps iOS 14 ma wprowadzić lepszą integrację ze sklepami firmy. Pojawi się więcej szczegółów o salonach oraz opcjach naprawy. Będzie więc można sprawdzić termin w Genius Bar i zobaczyć, czy na przykład wymiana baterii jest realizowana w tym samym dniu. Wszystko to ma być możliwe bezpośrednio bez opuszczania Map. Poza tym program ma pokazywać miejsca dla par, zniżki dla dzieci oraz dostępność prywatnych pokoi.

iOS 14 to nie tylko tapety w CarPlay i nowości w Apple Maps

Oczywiście, iOS 14 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi wręcz lawinę nowości. Najważniejsze z nich zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji WWDC 2020, która będzie wydarzeniem online bez udziału deweloperów aplikacji. Firma została zmuszona do takiej decyzji przez sytuację z koronawirusem. Niedługo po keynote otwierającym event zostaną udostępnione wersje beta oprogramowania.

źródło: 9to5Mac