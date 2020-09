Asystent Google – jest nowa procedura na czas pandemii

Asystent Google cały czas jest rozwijany. Procedury otrzymał już jakiś czas temu. Teraz poinformowano, że zostanie dodana nowa. To procedura na czas pandemii, która ma zostać wdrożona w najbliższym czasie. Za co ma ona odpowiadać?

Czas pandemii sprawił, że pracujemy w domach i to powoduje, że brakuje nam ruchu. Nowa procedura ma to zmienić i Asystent Google przypilnuje, abyśmy trochę się poruszali. Będą to zachęty do różnych normalnych czynności, które powinni wykonywać ludzie w ciągu dnia. Na przykład pójście na spacer, wypicie szklanki wody czy wstanie z pozycji siedzącej.

Asystent Google i jego nowa procedura na czas pandemii na głośnikach i ekranach

Wiemy, że ta nowa procedura będzie aktywowana na urządzeniach inteligentnych obsługujących funkcję Asystent Google, jak głośnikach i ekranach. W ciągu dnia będą serwowane przypomnienia, które mają domyślną konfigurację. Będzie ją jednak można dostosować pod kątem własnych preferencji. Brzmi to trochę podobnie do Family Bell z zeszłego miesiąca.

Asystent Google ma dostać taką nowość w ciągu najbliższego tygodnia. Ta nowa procedura nie jest jedyną funkcją, która się pojawi. W drodze jest też delikatne usypianie i budzenie. Tu będzie można przystosować inteligentne oświetlenie. W ten sposób da się dobrać kolory czy natężenie światła w zależności od możliwości żarówek.

