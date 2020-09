HBO Go dostało dziś ważną nowość. To tryb offline, który pozwoli na oglądanie bez internetu. Zobaczmy, jak pobrać filmy i seriale w aplikacji HBO Go.

HBO Go to aplikacja mobilna, która pozostawia wiele do życzenia. Nie ukrywajmy, ale na tle takiego Netfliksa wypada bardzo blado. Tryb offline pozostawał poza zasięgiem. Teraz to się jednak zmienia i w końcu go dodano. Dzięki temu można pobierać filmy i seriale. Jak to zrobić?

Tryb offline z HBO Go, czyli jak pobrać filmy i seriale

Tryb offline z aplikacji HBO Go umożliwia zapisywanie filmów czy seriali w pamięci urządzenia. Taka informacja pojawiła się w opublikowanym wykazie zmian w App Store. Tak więc czym prędzej postanowiłam sprawdzić, jak to dokładnie działa. Na karcie z daną produkcją dotykamy opcję Pobierz odcinki. Na miniaturach pojawią się strzałki skierowane w dół, które zastępują kontrolkę odtwarzania. Dotykamy ją i voila. Rozpoczyna się pobieranie, a postęp można śledzić na zapełniającym się okręgu.

Tryb offline to nie jedyna nowość z dzisiejszej aktualizacji HBO Go. Twórcy aplikacji dodali także obsługę powiadomień. W przypadku pobierania filmów i seriali może istnieć jakiś limit. Na razie jeszcze nie udało mi się tego sprawdzić.

