Camera Controller dla Galaxy Watch ze wsparciem dla Galaxy S9 i Note 9

Camera Controller to ciekawa aplikacja dla smartwatchy Galaxy Watch. Pozwala ona robić zegarkiem zdjęcia aparatem telefonu. W tym tygodniu pojawiła się aktualizacja, która dodała wsparcie dla modeli Samsung Galaxy S9, S9 Plus oraz Note 9. W ten sposób Camera Controller otwiera się na smartfony z 2018 roku.

Camera Controller to bardzo ciekawa aplikacja dla użytkowników smartwatchy z serii Galaxy Watch. Problem jednak był taki, że zapewniała ona wsparcie dla nowszych smartfonów koreańskiej marki. Początkowo były to tylko flagowce z tego i zeszłego roku. W końcu jednak pojawiła się aktualizacja, która dodała obsługę telefonów Samsung Galaxy S9, S9 Plus oraz Note 9.

Wsparcie dla Galaxy S9 i Galaxy Note 9 wnosi aktualizacja Camera Controller z numerkiem 1.0.79 (2020.06.03). Jest ona już dostępna do pobrania z poziomu sklepu Galaxy Store. Przy okazji Samsung zapewnił wsparcie dla jeszcze jednego modelu telefonu. Jest nim składany smartfon Z Flip.

Camera Controller dla Galaxy Watch działa z tymi smartfonami marki Samsung

Aplikacja Camera Controller pozwala wykorzystać zegarek Galaxy Watch do robienia zdjęć aparatem jednego ze smartfonów marki Samsung. Wspierane są jednak tylko droższe modele. Pełna lista obejmuje telefony S20, Note 10, S10, Fold oraz wspomniane tutaj Galaxy S9, Note i Z Flip. Aplikację pobierzecie pod poniższym przyciskiem.



