Sticky Notes to aplikacja dla Windows 10, którą zna każdy tworzący szybkie notatki. W przygotowaniu jest większa aktualizacja dla tego oprogramowania, którą szykuje Microsoft. Wprowadzi ona do Sticky Notes odświeżony interfejs użytkownika, który będzie znacznie nowocześniejszy. Zostanie dodana także obsługa tagów.

Sticky Notes to aplikacja, którą zna wielu użytkowników. Swego czasu była ona integralną częścią okienek. Potem gigant z Redmond postanowił wprowadzić ją do Microsoft Store z Windows 10, co było dobrym pomysłem. W ten sposób uaktualnienia dla narzędzia mogą być dostarczane niezależnie od tych systemowych. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest duża aktualizacja oprogramowania.

Microsoft pracuje nad odświeżeniem Sticky Notes dla Windows 10. Aktualizacja aplikacji wniesie odświeżony interfejs użytkownika. Będzie on znacznie nowocześniejszy, bo ten dotychczasowy zdołał się już zestarzeć. Pora więc na jego uaktualnienie. Co ważne, pojawią się także tagi. To nowość, którą docenią użytkownicy robiący dużo notatek. W ten sposób będzie można łatwiej odnaleźć te konkretne.

Na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się aktualizacja Sticky Notes dla Windows 10

Microsoft obecnie pracuje nad odświeżeniem Sticky Notes dla systemu Windows 10. Pewnie jednak zastanawiacie się nad tym, kiedy nowości te zostaną udostępnione? Tego na razie nie wiadomo. Obecnie trwają przygotowania, ale harmonogram prac nie jest znany. Na więcej szczegółów trzeba czekać.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło