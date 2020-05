Ubuntu 20.04 z Microsoft Office, ale nie przez Wine czy chmurę

Ubuntu 20.04 debiutowało w zeszłym miesiącu. Popularny Linux Canonical umożliwia uruchomienie pakietu biurowego Microsoft Office na kilka sposobów. Z pewnością część z was zna m.in. oprogramowanie Wine. Jednak trzeba mieć na uwadze, że należy się liczyć z jakimiś spadkami wydajności. Tymczasem jeden z deweloperów, Hayden Barnes pochwalił się czymś nowym.

Barnes opublikował na Twitterze dwa nagrania z efektów swoje pracy. Pokazuje tam uruchomione w Ubuntu 20.04 aplikacje Word oraz Excel z Microsoft Office. Z informacji przekazanych przez dewelopera wynika, że oprogramowanie jest całkiem użyteczne na maszynie, która ma procesor Intel Core i5-6300U ze zintegrowanym układem graficznym. Możecie to zobaczyć na poniższych filmikach.

Here is Excel.

– Added file associations

– Communication with Windows runtime container/VM is now secured over SSH

– Tuned to run a bit faster with about half the CPU and RAM than last demo pic.twitter.com/mQBlbCtCrb

