Nowy Messenger na Androida również jest w drodze? Niestety, Facebook nie zamierza go przeprojektować w tak dużym stopniu, co ogłoszonej ostatnio wersji na iOS. Komunikator na iPhone’ach doczekał się licznych usprawnień. W przypadku Messengera na Androida nie będzie jednak ich aż tak wiele, ale pewne usprawnienia mają się pojawić.

Nowy Messenger na Androida na razie nie powstanie. Facebook ostatnio udostępnił nowy komunikator na iOS, który oparto na projekcie LightSpeed. Użytkownicy iPhone’ów już uzyskali dostęp i właściciele smartfonów z platformą Google zaczęli zadawać pytania o aplikację na zielonego robota. Niestety, tak wielu zmian w tym przypadku w planach nie ma.

Facebook twierdzi, że zupełnie nowy Messenger na Androida nie jest w przygotowaniu

AndroidAuthority uzyskał informację od Facebooka w kontekście nowego Messengera na Androida. Rzeczywiście, taka aplikacja nie powstanie i nie ma co liczyć na tak dużo zmian, które wprowadzono w wersji na urządzenia z iOS. Firma wyjaśnia to m.in. faktem, że ma tam komunikator w wersji Lite. Dlatego nie będzie przepisywać oprogramowania od zera, jak to miało miejsce w przypadku iPhone’ów. Czego więc można spodziewać się na platformie Google?

Messenger na Androida również skorzysta z możliwości projektu LightSpeed, ale nie w tak dużym stopniu, co w przypadku komunikatora na iOS. Pojawi się nowa infrastruktura serwerów, ale na znaczące odchudzenie aplikacji nie ma co liczyć i trochę szkoda. Na urządzeniach Apple kod zredukowano aż o 84% i nowy komunikator działa nawet do dwóch razy szybciej. Facebook obiecuje jednak w przypadku zielonego robota dalszą poprawę wydajności oraz niezawodności.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: AndroidAuthority