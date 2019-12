Zdjęcia Google 4.33 pozwalają użyć zoom w trakcie oglądania wideo

Zdjęcia Google 4.33 na Androida skrywają ciekawą nowość. To zoom dla wideo, który to jednak nie jest jeszcze dostępny dla wszystkich. Domyślamy się jednak, że taka nowość wkrótce zostanie wprowadzona do aplikacji na stałe. W ten sposób na filmie w trakcie jego odtwarzania można przybliżyć daną scenę.

Zdjęcia Google 4.33 są już dostępne i w tej wersji aplikacji Mishaal Rahman, redaktor naczelny XDA-Developers doszukał się ciekawej, aczkolwiek ukrytej nowości. To zoom dla wideo, który można wykonać tym samym gestem, co w przypadku powiększania fotek. Nowa opcja nie jest jednak ogólnodostępna, ale istnieje sposób na jej aktywację.

Rahman zdołał włączyć wspomniany zoom dla filmów i następnie go przetestował. Działa to w identyczny sposób, co w przypadku zdjęć. W ten sposób można przybliżyć scenę i następnie uzyskać powiększony widok jakiegoś fragmentu wideo. Przyda się, gdy będziemy chcieli to zrobić w celu uchwycenia jakiegoś szczegółu. Można to zrobić standardowym gestem z użyciem dwóch palców.

Zoom dla wideo w aplikacji Zdjęcia Google 4.33 w formie testowej

Na razie Google przygotowuje się do wprowadzenia takiej nowości. Świadczą o tym wzmianki w kodzie, które dodawane są do aplikacji. Jednak niedługo taki zoom dla wideo powinien zostać wprowadzony na stałe. Wtedy opcja stanie się ogólnodostępna.

źródło: XDA-Developers