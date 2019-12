Huawei P40 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się w marcu. Pewne plotki sugerują, że pojawi się grafenowa bateria. Oliwy do ognia dolał tweet francuskiego oddziału firmy, który już skasowano. Nie, Huawei P40 Pro nie dostanie akumulatora wykonanego w takiej technologii, bo jest to na razie niemożliwe.

Huawei P40 Pro ma być jednym z najciekawszych flagowców, które zadebiutują w przyszłym kwartale. Część z was pewnie słyszało o tym, że może w nim pojawić się grafenowa bateria. Informację taką podał również francuski oddział firmy. Jednak nie ma to nic wspólnego z prawdą. To jednak wymaga pewnego wyjaśnienia.

Prace nad grafenowymi bateriami są prowadzone, ale nie jest to jeszcze technologia gotowa do komercyjnego użytku w przypadku smartfonów. Trochę jeszcze na to poczekamy. Huawei P40 Pro nie otrzyma takiego akumulatora. To co zrobił francuski oddział firmy na Twitterze, miało być pewnie podgrzewaniem hype’u przed premierą, która odbędzie się w marcu. Jednak osoba odpowiedzialna za konto pewnie nie za bardzo wiedziała, co podaje dalej. W każdym razie, tweet został już skasowany.

Huawei P40 Pro z premierą przed końcem marca

Wiemy, że debiut nowych flagowców Chińczyków został zaplanowany na przyszły kwartał. Jednak zobaczymy je dopiero po targach MWC 2020. Premiera odbędzie się przed końcem marca. Ponownie w Paryżu. Huawei P40 Pro ujawnił nam już swój design. Wiemy, że smartfon dostanie nietypowy ekran zakrzywiony na każdej krawędzi. Ma również zaoferować konkretny zoom optyczny. Jednak kompletne dane techniczne tego modelu nie są jeszcze znane.

źródło