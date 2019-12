Huawei P40 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. Co wynika z faktu, że poznaliśmy jego design. Teraz potwierdzają go rendery etui dla tego modelu smartfona. Te ukazują wcięcie dla dużej wyspy z aparatem. Wiemy, że Huawei P40 Pro ma dostać bardzo konkretną kamerę. Pewnie będzie aspirował do roli lidera DxOMark Mobile.