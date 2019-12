OnePlus 8 zostanie pokazany za kilka miesięcy. Jednak Pete Lau, CEO firmy, stwierdził już teraz, że będzie to najładniejszy smartfon marki. Wcześniej, bo na CES 2020, mamy zobaczyć składany smartfon. To OnePlus Concept One, który został zapowiedziany już wcześniej. Szczegóły tego projektu jednak pozostają tajemnicą.

OnePlus 8 Pro i 8 to telefony, które mamy zobaczyć w drugim kwartale. Były one już obiektem wielu przecieków. Pete Lau w jednym z wywiadów ujawnił, że będą to najładniejsze telefony marki w historii. Ich design poznaliśmy już na renderach Onleaks, a potem na schematach. Wcześniej, bo już w przyszłym miesiącu, mamy zobaczyć OnePlus Concept One. Premiera na CES 2020 i wygląda na to, że będzie to składany smartfon, co wcześniej podejrzewaliśmy.

Informacje na ten temat ujawniły koreańskie media. Źródło twierdzi, że w trakcie konferencji na CES 2020 w Las Vegas, która odbędzie się 7 stycznia, Chińczycy zaprezentują składany smartfon. Jednak projekt pozostaje tajemnicą. Design czy specyfikacja nie są znane.

Składany smartfon OnePlus Concept One na CES 2020, a OnePlus 8 bez daty premiery

Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy modele OnePlus 8 Pro i 8. W drodze jest także tańszy wariant, który może w nazwie dostać dopisek Lite. W sieci pojawiło się już sporo przecieków, ale premiera ma odbyć się dopiero w drugim kwartale 2020 roku. To oznacza, że trochę sobie poczekamy. Telefony mają dostać procesory Snapdragon 865 oraz modemy 5G Snapdragon X55. W modelu Pro spodziewamy się aparatu z czterema obiektywami.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: MyDrivers, Korea Herald