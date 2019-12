Huawei P40 Pro to kolejny flagowiec Chińczyków. Zobaczymy go już w marcu, co potwierdził CEO firmy, Richard Yu w jednej z wypowiedzi dla francuskiego serwisu. Miejscem premiery ponownie będzie Paryż. Huawei P40 Pro zapowiada się na bardzo ciekawego smartfona, ale w Europie raczej dobrze się nie sprzeda.

Huawei P40 Pro to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że jego dostępność ma być globalna. Teraz poznajemy przybliżoną datę premiery. Debiut odbędzie się w marcu, a na miejsce wydarzenia ponownie wybrano Paryż. Taką informację przekazał CEO firmy, Richard Yu.

Huawei P40 Pro dostanie zestaw usług HMS, którymi Chińczycy zastąpili te od Google. W wyniku decyzji amerykańskiego rządu gigant nie może już prowadzić interesów z firmami ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego zdecydowano się na własne rozwiązania. Jednak przykład Mate’a 30 Pro pokazuje, że klienci nie bardzo tego chcą.

Huawei P40 Pro będzie miał ciężki start na rynku

Mate 30 Pro do Polski również trafił z usługami HMS i wiemy, że do kraju dostarczono tylko 100 telefonów. Niestety, te nie sprzedały się, co wynika właśnie z faktu braku technologii Google. Mimo to Chińczycy nie poddają się i Huawei P40 Pro, zwykła wersja telefonu i też Lite, której również się spodziewamy, mają być sprzedawane wszystkimi kanałami. Również poprzez operatorów sieci komórkowych. Ponadto Yu potwierdził, że smartfony będą pracować pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką EMUI 10. W tym przypadku powinna to być już wersja z numerkiem 10.1.

