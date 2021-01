Samsung Galaxy Note 21 to smartfon, który pojawia się w plotkach od miesięcy. W międzyczasie pojawiały się informacje, że seria może zostać pogrzebana. Teraz dowiadujemy się, że tak rzeczywiście mogło się stać. Tym bardziej, że producent opublikował oświadczenie w tej sprawie i to jest nieco wymijające.

Wsparcie dla S Pen rozszerzono o model S21 Ultra. To właśnie ten fakt miał przemawiać za tym, że Samsung Galaxy Note 21 nie trafi na rynek. Oliwy do ognia dolał w tym tygodniu leaker Ice Universe. W przeszłości dostarczał nam on sprawdzone informacje z obozu koreańskiego giganta. Przekazał, że to już koniec.

Premiera modelu Samsung Galaxy Note 21 pod znakiem zapytania

Trudno powiedzieć w obecnej chwili, czy Samsung Galaxy Note 21 zadebiutuje czy też nie. Producent odniósł się do plotek, ale jego oświadczenie jest wymijające. Tam czytamy, że firma rozszerzyła wsparcie dla S Pen o serię S. To jednak nie ma być jednoznaczne z zakończeniem notatników, ale rozszerzeniem ich funkcji o nową kategorię urządzeń. Dowiadujemy się też, że w przyszłości ma być słuchana opinia klientów.

