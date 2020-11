Galaxy S21 Ultra i Galaxy Z Fold 3 to dwa różne flagowce marki Samsung, które planowane są na 2021 rok. Oba już pojawiły się w przeciekach. Plotki te były także w kontekście piórka S Pen. Niedawno też wspominaliśmy wam, że seria Galaxy Note 21 może nie powstać. Na razie takie telefony nie są w ogóle przygotowywane. Teraz mamy nowy raport koreańskich mediów.

Koreańskie źródła raportują, że Samsung Galaxy S21 Ultra i składany smartfon Galaxy Z Fold 3 rzeczywiście obsłużą piórko S Pen. Będzie to z pewnością ciekawy ruch. Do tej pory akcesorium dedykowane były serii Note. Wygląda jednak na to, że producent zamierza to w przyszłym roku w końcu zmienić.

Galaxy S21 Ultra i Galaxy Z Fold 3 z S Pen sprawiają, że Galaxy Note 21 nie ma sensu

Plany Koreańczyków można w zasadzie zrozumieć. Jeśli smartfony Samsung Galaxy S21 Ultra i Galaxy Z Fold 3 rzeczywiście mają dostać ekrany, które będą obsługiwały piórko S Pen, to linia Galaxy Note 21 rzeczywiście może nie mieć sensu. Wszak byłaby wtedy zrobiona trochę na siłę. Nie można jednak w zupełności wykluczyć nowych notatników na 2021 rok. Raczej jest na to zbyt wcześnie, co warto mieć na uwadze.

