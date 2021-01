Samsung Galaxy Note 21 to nadchodzący flagowiec z S Pen, którego spodziewamy się w drugiej połowie roku. Choć są też pewne sugestie mówiące o tym, że Koreańczycy chcą pozbyć się tej serii. Tak jednak może się nie stać. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat.

Samsung Galaxy Note 21 w wersji Ultra może otrzymać aparat z aż pięcioma obiektywami i mógł to zasugerować sam producent. W trakcie premiery Exynosa 2100, gdzie potwierdzono też GPU AMD w układzie dla modeli S22. Nowy SoC łącznie wspiera sześć obiektywów. Jeśli wyłączymy przednią kamerkę do selfie, to pozostaje nam do dyspozycji jeszcze pięć.

Aparat modelu Samsung Galaxy Note 21 Ultra może być najlepszy w historii serii

Jeśli Samsung Galaxy Note 21 Ultra rzeczywiście otrzyma aparat z aż pięcioma obiektywami, to mógłby zaoferować najlepszą kamerę w historii serii. Z tym wiążą się pewne wyzwania, ale wszystko jest do zrobienia. Premiery nowych flagowców z S Pen, o ile te zadebiutują, spodziewamy się dopiero w okolicy sierpnia tego roku. Trochę jeszcze na nie poczekamy.

