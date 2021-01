Galaxy S21 Ultra pozwoli na pracę z S Pen Pro. To nowy rysik, który opracował Samsung. Co ciekawe, Samsung Galaxy S21 Ultra jest zgodny z innymi piórkami.

Samsung Galaxy S21 Ultra to pierwszy flagowiec z serii S, który pozwala na pracę z rysikiem. Co ciekawe, a części osób z pewnością mogło to w trakcie prezentacji umknąć, pojawi się także nowy S Pen Pro. To bardziej zaawansowane piórko. Ono również będzie kompatybilne z modelem Samsung Galaxy S21 Ultra.

Nowe S Pen Pro widoczne jest poniżej. Jest znacznie większe od tańszej wersji rysika. Wiemy, że zapewnia funkcjonalność Bluetooth i ma dodatkowy przycisk. To piórko ma zadebiutować później w tym roku. Cena nie została podana. Wiemy, że tańsza wersja akcesorium kosztuje 149 złotych.

Pamiętajmy, że S Pen Pro to tylko jedno z wielu piórek, z którymi można pracować ze smartfonem Samsung Galaxy S21 Ultra. Możliwe to jest także ze starszymi modelami z serii Note i nie tylko. Również akcesoriami firm trzecich. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramów

Android 11 One UI 3.1

źródło