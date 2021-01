Galaxy S21 Ultra otrzyma ekran z obsługą S Pen. Tuż przed premierą pojawiło się wideo, gdzie zobaczymy to w akcji. Debiut Galaxy S21 Ultra już blisko.

Galaxy S21 Ultra to pierwszy flagowiec marki Samsung z serii S, który otrzyma ekran z obsługę S Pen, co wiemy nie od dziś. Unpacked 2021 już za kilka godzin. Tymczasem przed premierą doszło do wycieku. Pojawiło się wideo, które prezentuje w akcji piórko S Pen w połączeniu z Samsungiem Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra ma ekran pozwalający na pracę z S Pen, ale otworu dla piórka nie dostał. Producent przygotował specjalne etui. Na jednym z jego boków będzie można przechowywać rysik. Będą to akcesoria opcjonalne, a więc nieznajdujące się w i tak już skąpym pudełku. Poniżej rzeczone wideo.

Premiera Galaxy S21 Ultra już o 16:00 naszego czasu. Niedługo po Unpacked poznamy polskie ceny i zapewne ruszy przedsprzedaż. Debiut już blisko. Znana specyfikacja techniczna flagowca, która bazuje na dotychczasowych przeciekach, widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramów

Android 11 One UI 3.1

