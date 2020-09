Huawei P40 Pro z EMUI 11 certyfikowany. Aktualizacja coraz bliżej

Huawei P40 Pro otrzyma aktualizację do EMUI 11, którego zapowiedź jest już naprawdę blisko. Chiński producent planuje zaprezentować nową nakładkę już w przyszłym tygodniu. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego konferencję HDC 2020. Tymczasem aktualizacja jest coraz bliżej, bo oprogramowanie było już certyfikowane.

Huawei P40 Pro z EMUI 11 otrzymał certyfikat od organizacji Wi-Fi Alliance. Widzicie go poniżej i jeśli przyjrzycie się bliżej, to widać, że to oprogramowanie bazuje na Androidzie 10, a nie 11, na którym teoretycznie powinno. Dlaczego tak jest, to nie wiadomo. Ta zagadka powinna znaleźć wyjaśnienie już wkrótce.

Huawei P40 Pro pierwszym smartfonem z aktualizacją do EMUI 11

Właściciele Huawei P40 Pro będą mogli wypróbować oprogramowanie w postaci bety EMUI 11 w pierwszej kolejności. Zapisy do testów w Chinach powinny ruszyć niedługo po HDC. W przypadku globalnego programu pilotażowego spodziewamy się go trochę później. Nowa nakładka ma wprowadzić sporo nowości.

Wiemy, że EMUI 11 trafi jako aktualizacja na około 40 urządzeń chińskiej marki. Będzie to duża aktualizacja oprogramowania. Zanim jednak jej finalne wydanie pojawi się dla Huawei P40 Pro, to pewnie najpierw zobaczymy ją na modelach Mate 40. Zapowiedź tych telefonów ma odbyć się jesienią tego roku.



Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło