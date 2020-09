Amazfit Band 5 to nowa opaska Huami, która bazuje na modelu Mi Band 5. Ma jednak dodatkowe funkcje, których ten drugi nie posiada. Wśród nich jest integracja z Amazon Alexa czy czujnik do pomiaru natlenienia krwi. Wiemy już też, jaka będzie cena Amazfit Band 5 i ta będzie tylko trochę wyższa w porównaniu do Mi Banda.

Amazfit Band 5 to nowa opaska dla aktywnych, której debiut jest blisko. Wiemy, że tak naprawdę Huami wzięło model Xiaomi Mi Band 5, który to dozbrojono w dodatkowe opcje i taki gadżet wprowadzi do oferty na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy pojawi się także w Europie, to na razie nie wiadomo. Gadżet dostrzeżono na Amazonie i tam została dostrzeżona cena.

Cena Amazfit Band 5 to 49,99 dolarów, czyli niespełna 190 złotych. Tak więc jest to kwota przybliżona do tej, którą trzeba zapłacić za Xiaomi Mi Band 5. Jednak nowa opaska Huami oferuje więcej opcji. Ma takie funkcje, których w drugim z gadżetów po prostu brakuje.

Amazfit Band 5 ma funkcje, których nie ma Xiaomi Mi Band 5

Amazfit Band 5 i Xiaomi Mi Band 5 pod kątem technicznym to w zasadzie dwa te same urządzenia. Jednak pierwsza opaska oferuje integrację z asystentką Amazon Alexa czy ma czujnik natlenienia krwi. Urządzenie pojawiło się w ofercie sklepu Amazonu i następnie znikło. Z informacji, które tam dostrzeżono, wynika jednak, że sprzedaż urządzenia ma rozpocząć się w Stanach Zjednoczonych 30 września. Jak już wspomnieliśmy, plany Huami związane z wprowadzeniem sprzętu do Europy nie są znane.

