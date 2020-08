EMUI 11 to nowa nakładka Huawei, którą zobaczymy we wrześniu. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wprowadzi oprogramowanie, to znamy już część nowości. Wiemy, że zostanie poprawione bezpieczeństwo i obsługa gestów. Następnie mamy lepszy tryb GPU Turbo i wiemy też, że EMUI 11 będzie bazować na Androidzie 11.