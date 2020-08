EMUI 11, HarmonyOS 2.0 i HMS 5.0 to większe aktualizacje oprogramowania Huawei, nad którymi obecnie pracuje firma. Producent już wcześniej przekazał, że zamierza zapowiedzieć nowe oprogramowanie jeszcze w tym kwartale. Teraz poznajemy dokładne terminy. Chińczycy zamierzają pochwalić się nowym software w trakcie HDC 2020.

Konferencja HDC 2020 (Huawei Developers Conference) to wydarzenie dla deweloperów. To właśnie w trakcie tego eventu zobaczymy po raz pierwszy EMUI 11 oparte na Androidzie 11, HarmonyOS 2.0 i HMS 5.0. W tym roku będzie to w dniach 10-12 września, co producent już potwierdził na łamach własnych kanałów społecznościowych. Sprzedaż biletów rozpoczyna się dziś.

Huawei pokaże EMUI 11, Harmony OS 2.0 i HMS 5.0 pierwszego dnia HDC 2020

Domyślamy się, że Huawei zaprezentuje EMUI 11, HarmonyOS 2.0 oraz HMS 5.0 w trakcie pierwszego dnia HDC 2020. Sesje dla deweloperów poprzedzi konferencja, w której trakcie odbędzie się oficjalna zapowiedź nowego oprogramowania. Wtedy poznamy najważniejsze nowości i pewnie dowiemy się także, kiedy rozpoczną się beta testy.

W trakcie HDC 2020 Huawei zapewne ujawni też listę smartfonów, które dostaną aktualizację do EMUI 11. Na razie mamy tylko taką nieoficjalną. Powstała ona na bazie dotychczasowych harmonogramów udostępniania nowego oprogramowania przez Chińczyków.

źródło: Twitter