MIUI 12 to nowa nakładka Xiaomi, którą zobaczymy już 27 kwietnia. Firma postanowiła nie czekać do premiery i w ostatnich dniach ujawniła część nowości. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego znajdzie w nadchodzącym oprogramowaniu, które trafi także na smartfony Redmi, to cześć funkcji jest już znanych. Rzućmy sobie na to okiem.

Nowe opcje dla Always on Display, które można uruchomić w MIUI 11

Wiemy, że MIUI 12 wprowadzi ponad 1000 nowych stylów dla AoD, czyli funkcji Always on Display. Wszystkie z nich wspierają format MAML i to oznacza, że nie muszą mieć liniowych animacji. Część z nich widać poniżej. Co jednak ciekawe, dostęp do nich można uzyskać już na telefonach Xiaomi i Redmi, które mają zainstalowaną jedenastą wersję oprogramowania. W tym celu trzeba tylko zainstalować Motywy w wersji 1.7.6.0 (do pobrania stąd) i Always on Display 1.19.387 (link). Oczywiście, pamiętajcie o tym, że aplikacje pochodzące z nieautoryzowanych źródeł instalujecie jedynie na własną odpowiedzialność.

Nowy tryb ciemny

MIUI 12 wniesie nowy tryb ciemny, który nazwano dark mode 2.0. Względem poprzedniego najważniejsza nowość to wsparcie dla wielu dodatkowych aplikacji, które nie obsługiwały czarnego motywu. Xiaomi pracowało nad nim od miesięcy i twierdzi, że zapewni zgodność z 42 aplikacjami systemowymi oraz 22 innymi o dużej popularności. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać.

Pojawią się liczne udoskonalenia interfejsu

Xiaomi w MIUI 12 zamierza wprowadzić liczne udoskonalenia różnych obszarów oprogramowania. Zmianom ulegnie sporo elementów interfejsu użytkownika. Pojawią się nowe obrazki i animacje. Ponadto firma chce zrobić porządek z fontami poprzez zapewnienie wsparcia dla kolejnych i ujednolicenie wyświetlania ich w różnych miejscach nakładki. Będą to bardziej kosmetyczne zmiany, ale również takie, które będą cieszyć oko.

Przebudowane notatki i lista zadań do wykonania

MIUI 12 wprowadzi także duże udoskonalenia w notatkach i listach do wykonania. Aplikacja zostanie przebudowana i wzbogacona o nowe funkcje, które pozwolą z niej wygodniej korzystać. Grupowanie zadań, klasyfikacja czy zarządzanie ma być znacznie prostsze. Xiaomi uważa, że te nowości z pewnością przypadną do gustu użytkownikom telefonów Mi i Redmi.

Nowa aplikacja Aparatu

Aparat z MIUI 12 również zostanie przeprojektowany i wzbogacony w nowe funkcje. Wśród nowości Xiaomi dodało możliwość personalizowania tej aplikacji. Będzie można zmienić kolor motywu, ale co ważniejsze, pojawi się także możliwość dodawania do głównego ekranu tych funkcji, z których korzysta się najczęściej. To bardzo dobre rozwiązanie, bo najprzydatniejsze opcje zawsze będą pod ręką i nie trzeba będzie ich szukać.

Większa prywatność

Xiaomi chwali się także, że nowa nakładka MIUI 12 zapewni lepszą prywatność. Nakładka uzyskała certyfikat TÜV Rheinland i firma przekazała, że zrobiła dużo kroków w celu ochrony prywatności użytkowników. Wykorzystano tu MACE (Mobile AI Compute Engine), czyli specjalne oprogramowanie oparte na SI dla urządzeń mobilnych, które pozwala na lokalne przetwarzanie danych bez potrzeby wysyłania ich do chmury.

MIUI 12 wprowadzi znacznie więcej nowości

Oczywiście, wymienione wyżej funkcje to nie wszystko, co szykuje Xiaomi z myślą o aktualizacji MIUI 12. Nowości będzie znacznie więcej i niedługo po zapowiedzi powinien ruszyć program beta testów. Firma ostatnio ostrzegała jednak przed oszustami, którzy już teraz próbują skusić ofiary do instalacji nowej nakładki, a w rzeczywistości pewnie do zainstalowania złośliwego kodu. Trzeba mieć się na baczności.

Aktualizacja powinna trafić na te modele Xiaomi i Redmi

Oficjalna lista urządzeń, które dostaną uaktualnienie do MIUI 12, zostanie podana w niedługim czasie. Na razie mamy tylko nieoficjalne wykazy modeli Xiaomi i Redmi, na które powinna trafić aktualizacji. Stworzono nawet taką aplikację. Pamiętajcie jednak, że to na razie nic potwierdzonego, Nieoficjalny wykaz znajdziecie poniżej.

MI 10 Pro

MI 10

MI 10 Lite

MI 9

MI 9SE

MI 9 Pro

MI 9 Lite

MI 8 Pro

MI 8

MI 8 Lite

MI CC9 Pro/ Mi Note 10

MI CC9

MI CC9E/ Mi A3

POCO F1

POCO X2

Mi Mix Alpha

Mi Mix 3

Mi Mix 2s

Mi Mix 2

Mi Max 3

Redmi K30 Pro

Redmi K30 (5G)

Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2/S2

Redmi Y3

Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite

Redmi Note 6

Redmi 6

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus

Redmi 5/ 5A

Mi 5X

Mi Play Zobacz

źródło: opracowanie własne