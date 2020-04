MIUI 12 to tegoroczna aktualizacja nakładki Xiaomi, która trafi na liczne smartfony. Grupa deweloperów postanowiła stworzyć aplikację z listą kompatybilnych urządzeń. To MIUI 12 Eligibility Test, które można już pobrać z Google Play. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie jest to oficjalna aplikacja chińskiej firmy.