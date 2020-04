YouTube Music na Androida jakiś czas temu zaczął dostawać nowy odtwarzacz muzyki. Zmiany jednak nie były szeroko dostępne, co teraz ulega zmianie. Wygląda na to, że Google rozpoczęło większy rollout dla tej funkcji. Coraz więcej użytkowników aplikacji YouTube Music widzi zmodyfikowany wygląd na własnych urządzeniach.

YouTube Music dostał nowy odtwarzacz muzyki w ramach testu A/B już w lutym tego roku. Wtedy wybrani użytkownicy aplikacji na Androida otrzymali dostęp do odświeżonego widoku. Na początku zeszłego miesiąca Google ujawniło, że takie zmiany są rzeczywiście planowane. Upłynęło kilka kolejnych tygodni i teraz nowy interfejs zaczyna być szerzej dostępny.

Zmiany są z pewnością na plus, bo teraz nowy odtwarzacz muzyki z aplikacji YouTube Music na Androida wszystkie przydatne kontrolki grupuje w jednym miejscu. Dotyczy to przycisków do losowego odtwarzania utworów czy powtarzania, które umieszczono tuż obok elementów odpowiedzialnych za sterowanie. Natomiast łapki w górę i dół znalazły się obok tytułu piosenki. Małe modyfikacje obejmują także miniodtwarzacz.

Nowy odtwarzacz muzyki z YouTube Music na Androida ciągle nie u wszystkich

Zmiany zaczynają już być naprawdę szeroko dostępne i widzi je coraz więcej użytkowników YouTube Music na Androida. Jednak ciągle nie wszyscy. W wersji na iOS jeszcze ich nie widać. Wiemy jednak, że z czasem mają zostać tam również wprowadzone.

