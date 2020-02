Mi 10 Pro 5G jest blisko i wiemy, że Xiaomi pokaże flagowca za kilka dni. Firma nie czeka do premiery i udostępnia oficjalne rendery smartfona. Na nich widać, jakie Xiaomi Mi 10 Pro 5G otrzyma kolory obudowy. Częściowa specyfikacja jest już znana. W zasadzie nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G ma premierę 13 lutego. Kilka dni później trafi na rynek, a potem zobaczymy wersję global na MWC 2020. W sieci pojawiają się rendery. Sam producent również postanowił ujawnić wygląd telefonu i na łamach Weibo opublikował grafikę widoczną niżej (kolejne to materiały prasowe, które wyciekły). Widzimy planowane kolory obudowy. Wcześniej widzieliśmy teasery.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G otrzyma co najmniej cztery kolory obudowy. Są to czarny, błękitny i różowy. Powinien pojawić się także wariant niebieski. Odcienie prezentują się całkiem ciekawie. Możliwe, że będzie ich nawet więcej, co wyjaśni się na premierze.

Specyfikacja Xiaomi Mi 10 Pro 5G pojawiła się w sieci już wcześniej. Nie jest ona jeszcze kompletna, ale tym o tym smartfonie wiadomo coraz więcej. Cena będzie wyższa względem poprzednika, co warto mieć na uwadze. Znane dane techniczne modelu Xiaomi Mi 10 Pro 5G, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G – dane techniczne

~6,5-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooh 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

źródło: Weibo