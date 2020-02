Mi 10 Pro 5G to flagowiec Xiaomi, który zobaczymy w przyszłym tygodniu. Mamy jego oficjalne rendery. Możemy na nich zobaczyć Xiaomi Mi 10 Pro 5G zarówno z przodu, jak i tylu obudowy. Smartfon ma ekran z okrągłym wcięciem i aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Częściowe dane techniczne są już znane.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G jest blisko i wiemy, że chińska premiera odbędzie się 13 lutego. Potem, już na MWC 2020, zobaczymy wariant global. Smartfon jest obecnie w ogniu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć oficjalne rendery. Rzućmy sobie na nie okiem.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, co wiedzieliśmy już wcześniej. Następnie mamy aparat fotograficzny. Składa się on z czterech obiektywów. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Podobną dostanie Galaxy S20 Ultra. Rendery, a dokładniej napisy tam umieszczone, potwierdzają nam też procesor Snapdragon 865, 50-krrotny zoom, stereofoniczne głośniki oraz nagrywanie wideo w 8K.

Premiera modelu Xiaomi Mi 10 Pro 5G jest już blisko. Telefon był obiektem mnóstwa przecieków. Częściowa specyfikacja wyciekła już wcześniej. Znane dane techniczne smartfona Xiaomi Mi 10 Pro 5G znajdziecie poniżej. Cena ma być wyższa względem poprzednika.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G – dane techniczne

~6,5-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooh 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

