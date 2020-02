Galaxy Z Flip to składany smartfon marki Samsung, który został pokazany przez firmę w trakcie gali Oscars 2020. Pojawiła się oficjalna reklama. Na niej ujawniono model Samsung Galaxy Z Flip w różnych kolorach. Premiera jest już blisko i odbędzie się za kilka dni w trakcie konferencji Unpacked 2020.

Samsung Galaxy Z Flip to składany smartfon, który mogliśmy już oglądać na filmach z przecieków. Teraz jest pierwsza oficjalna reklama, którą producent udostępnił w trakcie gali Oscars 2020. Niespełna 30-sekundowe wideo nie pozostawia złudzeń co do wyglądu telefonu. Dotychczasowe plotki były prawdziwe.

Dlaczego w trakcie Oscars 2020 został pokazany składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip, a nie modele S20? To proste, bo ten pierwszy trafi do sprzedaży już w przyszłym tygodniu. Tymczasem na pozostałe trzeba będzie czekać do marca. Dlatego pewnie firma już teraz podgrzewa atmosferę przed debiutem. Reklamę możecie obejrzeć poniżej.

Samsung Galaxy Z Flip ma kosztować około 1500 euro. Składany smartfon jest ciekawy i z pewnością znajdzie grono zainteresowanych klientów. Specyfikacja jest już znana, bo pojawiła się w sieci wcześniej. Znane dane techniczne modeli Samsung Galaxy Z Flip znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Z Flip – dane techniczne

6,7-calowy ekran Focus Display o rozdzielczości 1080 x 2636 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z GPU Adreno 640

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 10 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 z diodą LED

bateria o pojemności 3300 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

183 gramy

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2

