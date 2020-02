Galaxy S20 Ultra 5G to flagowiec, który jest blisko. Smartfon jest w ogniu przecieków. Wyciekają zdjęcia oraz rendery. Pojawiają się także nowe informacje. W tym artykule zebraliśmy znane plotki w jednym miejscu. Tuż przed premierą, która odbędzie się za dwa dni.

Cena Galaxy S20 Ultra 5G nie będzie niska

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to smartfon, którego cena będzie wysoka. W Polsce ma wynieść 5999 złotych. Dotyczy to modelu mającej 128 GB miejsca na dane. Jednak ma też pojawić się wariant z 512 GB pamięci. Tutaj plotki mówią o cenie na poziomie około 1550 euro, czyli około 6,6 tys. złotych. Nie wiadomo jednak, czy ten model pojawi się także w Polsce. Prawdopodobnie jednak tak.

Ekran Dynamic AMOLED o przekątnej blisko 7 cali

Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dostanie ogromny wyświetlacz typu Dynamic AMOLED o przekątnej aż 6,9 cala. Rozdzielczość to QHD+ (dokładnie 1440 x 3200 pikseli). Wiemy, że pojawi się wsparcie dla wyświetlania obrazu w 120 Hz. Będą jednak pewne ograniczenia dla tej funkcji. Dziś już wiemy, że opcja nie będzie aktywna przy pełnej rozdzielczości. Efekt będzie można uzyskać tylko przy Full HD+, co warto mieć na uwadze.

Być może najlepszy aparat na rynku wśród telefonów

Domyślamy się, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G będzie aspirować do miana lidera w rankingu DxOMark Mobile. Aparat ma zaoferować potężne możliwości. Będzie to połączenie czterech sensorów z matrycami 108, 48 i dwóch 12 MP. Główny jest ten pierwszy, a drugi będzie teleobiektywem. Pojawi się także obiektyw peryskopowy, który zapewni nawet 100-krotny zoom (stratny). Nie zabraknie też technologii Nonacell czy Super ISO. Kamera ma pozwolić na nagrywanie wideo w jakości 8K przy 30 klatkach na sekundę. Przednia kamerka ma dostać sensor 40 MP.

Pojemna bateria i 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra jako jedyny ma być dostępny w sklepach tylko z modemem 5G. Pozostałe dwa tańsze telefony dostaną także modemy 4G. Pojawi się też pojemna bateria 5000 mAh. Wiemy, że będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Taki adapter znajdzie się w zestawie z telefonem.

Ramka ze stali

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma otrzymać ramkę ze stali, co znamy już z droższych modeli iPhone’ów. Ma to być telefon klasy premium i taka obudowa tylko to podkreśli. Spowoduje to pomniejszy wzrost kosztów produkcji smartfona. Jednak przy tak wysokiej cenie końcowej dla klientów nie ma to większego znaczenia.

Przedsprzedaż niedługo po Unpacked

Wiemy, że sprzedaż ma rozpocząć się niedługo po konferencji Unpacked 2020, która odbędzie się w San Francisco. Klienci, którzy złożą zamówienia przedpremierowe na modele Samsung Galaxy S20 Ultra 5G oraz Plus, będą mogli liczyć na ceny gratis, jakim będą słuchawki bezprzewodowe Buds Plus. Wiemy, że telefony trafią na rynek dopiero na początku marca. Tak więc na zakupione w ten sposób urządzenie trzeba będzie trochę poczekać. Wcześniej pojawi się składany Z Flip, bo jego sprzedaż ma ruszyć już w połowie lutego.

Konferencja już za dwa dni

Unpacked 2020 to konferencja, która odbędzie się w godzinach wieczornych naszego czasu w dniu 11 lutego. Oczywiście, fani marki będą mogli ją obejrzeć na żywo. Zostanie udostępniony live stream, który będzie można oglądać przez internet. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na wydarzenie. Tymczasem znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, które bazują na przeciekach, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

221 gramów

Android 10 z One UI 2

źródło: opracowanie własne