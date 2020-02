Galaxy Z Flip to składany smartfon marki Samsung, którego premiera nastąpi w przyszłym tygodniu. Tymczasem w sieci pojawiło się wideo. Krótki filmik pokazuje nam model Samsung Galaxy Z Flip w akcji. Możemy zobaczyć rozkładany ekran, jak i dodatkowy wyświetlacz na pleckach. Zobaczmy więc, jak to wygląda.

Samsung Galaxy Z Flip to składany smartfon, który zobaczymy na Unpacked. Urządzenie jest w ogniu przecieków. Niedawno wspominaliśmy wam o funkcji zmiennej przysłony. Teraz w sieci pojawił się filmik prezentujący działający telefon w akcji. Zobaczcie to na poniższym wideo.

Galaxy z flip real video pic.twitter.com/bHMzYEBjW1 — yunis ali (@sliverarow) February 2, 2020

Tak, Samsung Galaxy Z Flip ma dosyć długi ekran i wiemy, że to panel o proporcjach 22:9. Widać pewne żółte pasy na wyświetlaczu po bokach i nie wiadomo, czym to jest spowodowane. Następnie mamy malutki ekranik z tyłu. Tam można dostrzec datę, godzinę i poziom naładowania baterii. Wygląda to całkiem ciekawie.

Samsung Galaxy Z Flip trafi na rynek przed serią S20. Wiemy, że debiut odbędzie się już w połowie lutego. Cena w Europie wyniesie około 1500 euro. Znane dane techniczne składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Z Flip – dane techniczne

6,7-calowy ekran Focus Display o rozdzielczości 1080 x 2636 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z GPU Adreno 640

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 10 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 z diodą LED

bateria o pojemności 3300 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

183 gramy

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2

źródło: Twitter