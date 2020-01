Xiaomi Mi Mix Alpha to zjawiskowy smartfon, ale jego premiera została opóźniona. Możliwe nawet, że zadebiutuje po Xiaomi Mi 10, którego spodziewamy się w lutym. Pomimo tego, że firma deklaruje gotowość koncepcyjnego telefonu do masowej produkcji. To jednak nie oznacza, że będzie on produkowany na dużą skalę.