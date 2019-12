Xiaomi Mi Mix Alpha wkrótce w sprzedaży. Cena będzie wysoka

Xiaomi Mi Mix Alpha został pokazany we wrześniu. Jednak ciągle nie jest dostępny w sprzedaży. To ma jednak wkrótce ulec zmianie. Chińska marka zajawiła na łamach Weibo zbliżającą się premierę. Wiemy jednak, że cena Xiaomi Mi Mix Alpha nie będzie niska. Smartfon z ekranem Surround Display będzie drogi.

Xiaomi Mi Mix Alpha miał oficjalną zapowiedź we wrześniu. Niedawno zjawiskowy smartfon został przywieziony do salonu Mi Store w Warszawie. Wiemy, że telefon miał być dostępny w sprzedaży wcześniej w tym miesiącu. Jednak doszło do pewnych opóźnień. Producent postanowił jednak zapewnić na łamach Weibo, że debiut jest blisko. Cena jednak będzie wysoka.

Cena Xiaomi Mi Mix Alpha została ustalona na poziomie aż 19999 juanów. To daje nam równowartość aż 11 tysięcy złotych. Tanio nie będzie. O tym jednak wiedzieliśmy już wcześniej i trzeba pamiętać, że to telefon dla wybranych.

Xiaomi Mi Mix Alpha według wcześniej udostępnionych informacji ma być ściśle limitowany. Do sprzedaży ma trafić tylko 100 egzemplarzy smartfona. Sprzęt będzie można zakupić wyłącznie w Chinach. Dane techniczne modelu Xiaomi Mi Mix Alpha znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Mix Alpha – dane techniczne

ekran Surround Display ze współczynnikiem screen to body 180,6%

procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z GPU Adreno 640

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 Mpix f/1.69 + 20 Mpix f/2.2 + 12 Mpix f/2.0 z diodą LED

bateria o pojemności 4050 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android z MIUI

