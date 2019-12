Samsung Galaxy Note 10 Lite to nowy smartfon z S Pen, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się dane techniczne i cena telefonu. Co ciekawe, będzie on tańszy od nowego modelu S10. O telefonie Samsung Galaxy Note 10 Lite wiemy już naprawdę sporo. Urządzenie zadebiutuje na rynku z Androidem 10.